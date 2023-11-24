Российская волейболистка Маркова ответила на слухи о желании получить турецкое гражданство

Воспитанница «Ленинградки» Марина Маркова, которая успешно дебютировала за турецкий «Муратпаша», ответила на слухи о желании получить турецкое гражданство.

«Действительно ли я хочу получить турецкое гражданство и выступать за эту сборную? Слышала об этом. Но думаю, что сейчас немного рано говорить о гражданстве. Всё-таки я нахожусь в Турции примерно четыре месяца. Мне льстит, что люди считают меня вполне способной выступать за такую сильную сборную, как Турция. Тем не менее пока рановато говорить об этом», — сказала Маркова в интервью YouTube-каналу voleybolmagazin.

В Кубке Турции Маркова набрала 41 очко: 36 в атаке, два с подачи, три – блоком. В регулярке она оформила в атаке 95 мячей в 186 попытках, плюс три эйса и шесть блоков. По сумме этих показателей она третья (и лучшая из россиянок) в лиге после Тияны Бошкович и Симоне Ли.