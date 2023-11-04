Федоровцева — не главная звезда в Турции? Российские волейболистки разрывают за границей

Топ-чемпионаты уже стартовали, и наши легионеры неплохо вошли в игру за турецкие, итальянские и французские гранды. Многие из них уже топы своих лиг – лучшие в нападении, на подаче или в приёме. А ещё решают судьбу матчей своих команд. Блистают не только мировые звёзды, как Арина Федоровцева, но и совсем юные игроки. Узнали, как дела у русских звёзд за границей.

Вита Акимова, «Новара», Италия

Вита Акимова Фото: ВК «Новара»

«Новара» возглавляет турнирную таблицу, выиграв все матчи. 21-летняя Акимова набрала 113 очков в пяти победных встречах – с «Кьери» (21), «Казальмаджоре» (25), «Пинероло» (23), «Бусто-Арсицио» (21) и «Трентино» (23). Она реализовала 99 из 176 атак (56,2%). Из них – семь блоков и столько же эйсов. Она также и седьмая в списке лучших подающих, пока уступая по этому показателю другой русской звезде с итальянским паспортом Екатерине Антроповой. К Вите присоединилась и чемпионка мира до 18 лет, доигровщица молодёжки «Локомотива» Анастасия Капралова.

Екатерина Антропова, «Скандиччи», Италия

Екатерина Антропова Фото: savinodelbenevolley.it

На четвёртом месте итальянской лиги (86 очков в четырёх играх) диагональная из «Скандиччи». Катя реализовала 69 атак в 168 попытках (41,1%). А ещё шесть раз поставила блок и сделала 11 эйсов – Антропова вообще лидер по подачам. Правда, клуб в чемпионате пока идёт четвёртым, уступив «Милану» дома 2:3.

Яна Щербань, «Трентино», Италия

Яна Щербань Фото: trentinovolley.it

Еще одна россиянка в итальянском чемпионате, правда, с «Трентино» 33-летняя российская волейболистка Щербань терпит одну неудачу за другой. В пяти мачтах – 0 побед и последнее место в чемпионате. В «Трентино» Яна пока идёт с 51 очком в 145 атаках (31,7%). Доигровщица попала в другой топ – принимающих. Там она прикрывает семёрку лучших на этой позиции с 21 процентом идеального приёма: всего 21 ошибка в 156 случаях.

Татьяна Кошелева, «Мегабокс», Италия

После Турции Татьяна уже третий сезон выступает в чемпионате Италии. В регулярке «Валлефолья» идёт восьмой. Долго запрягается не только клуб, но и его капитан: в пяти играх этого сезона Татьяна набрала пока лишь 31 очко: заколотила 24 мяча в 78 попытках (31%), плюс сделала два эйса и пять блоков.

Арина Федоровцева, «Фенербахче», Турция

19-летняя россиянка продолжает выступать за чемпионов прошлого сезона: пока они идут третьими с двумя поражениями. Арина 12-я по результативности: 61 реализованная атака в 155 попытках. К тому же Федоровцева вторая по очкам с подачи – у главной эйсвумен прошлого сезона Лиги Султанов уже 13 первых навылет, больше только у Айчин Акьол – 14.

Марина Маркова, «Муратпаша», Турция

Марина Маркова Фото: из личного архива Марины Марковой

Эти девушки идут пятыми. Воспитанница «Ленинградки» успешно дебютировала в Кубке Турции, где набрала 41 очко: 36 в атаке, два с подачи, три – блоком. В регулярке она также хороша: в атаке оформила 95 мячей в 186 попытках, плюс три эйса и шесть блоков. По сумме этих показателей она вообще третья (и лучшая из россиянок) в лиге после Тияны Бошкович и Симоне Ли.

Ирина Фетисова, «Фенербахче», Турция

У Ирины 14 очков в игре в дебютном сезоне чемпионата Турции: четыре блока в 20 попытках, ещё два очка она заработала с подачи и восемь мячей положила с игры.

Ирина Воронкова, «Экзачибаши», Турция

Ирина Воронкова Фото: Cengiz Malgir/ Dia Images via Getty Images

Ирина 25-я по результативности на старте нового сезона: 46 очков в 18 сетах, четыре эйса и шесть блоков на счету доигровщицы. «Экзачибаши» на старте вторые – уступили лишь принципиальный матч лидеру «Вакифбанку» всухую.

Виктория Демидова, «Бешикташ», Турция

Некогда игрок «Заречье-Одинцово» в сезоне-2023/2024 закрывает топ-30 турецкой лиги: у неё 42 мяча в 101 атаке и шесть блоков. Хотя эйсами она пока не отмечалась.

Виктория Демидова Фото: ВК «Бешикташ»

Екатерина Ефимова, «Бешикташ», Турция

Сокомандница Виктории имеет 14 очков в 12 сетах – блокирующая ещё в прошлом году представляла «Ленинградку». Но и это пока не помогает «Бешикташу» выбраться из зоны вылета: девушки 13-е из 14 команд.

Екатерина Ефимова (справа) и её одноклубница Фото: ВК «Бешикташ»

Виктория Руссо, Алина Попова, Елизавета Кочурина, Анастасия Ляшко, Анна Котикова, «Волеро», Франция

Россиянки в «Волеро» Фото: volerolecannet.fr

Этот квинтет осел во Франции. Чемпионки последних сезонов этот год начали неважно – после пяти туров восьмые. Не спасает и наличие пятёрки русских в составе после ухода Виты Акимовой в итальянский чемпионат. Теперь роль бомбардира на себя взяли Руссо и Кочурина.

Татьяна Куликова, «Тервиль-Флоранж Олимпик», Франция

Татаьяна перешла во французский чемпионат из Греции: прошлый сезон волейболистка провела в составе команды «АЕК Афины», где была признана лучшей блокирующей греческой лиги, а также выиграла Кубок страны. Во Франции она пока выглядит не хуже: возглавляет топ блокирующих.