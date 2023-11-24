Латвийский тренер подозревается в изнасиловании своей несовершеннолетней подопечной

На латвийского тренера Владимира Ободова заведено уголовное дело, сообщает портал Delfi, ссылаясь на третий отдел первого бюро Управления уголовной полиции Рижского региона. Владимир подозревается в изнасиловании бывшей подопечной.

Мужчина 1983 г.р. обвиняется в растлении 14-летней девочки, неоднократном ее изнасиловании и распространению детской порнографии.

Дело было заведено после инцидента в апреле нынешнего года, когда правоохранительные органы Риги получили информацию о том, что в общественном транспорте был замечен взрослый мужчина, целующийся с несовершеннолетней девочкой.

Мужчину быстро нашли и задержали, после чего было установлено, что он — тренер по волейболу, а девочка — его бывшая подопечная.

В ходе следствия было выявлено, что обвиняемого тянет к несовершеннолетним девочкам. После ареста его выпустили на свободу, запретив выезжать из страны и давать уроки волейбола детям.

Дело передано в прокуратуру, Владимиру грозит пожизненное заключение.