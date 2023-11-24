Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Лига чемпионов по волейболу среди мужчин: результаты матчей 1-го тура группового этапа

Завершился 1-й тур группового этапа мужского розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины

Групповой этап. 1-й тур

Группа А:

Закса (Польша) – Олимпиакос (Греция) – 3:1 (23:25, 25:20, 28:26, 31:29)

Руселаре (Бельгия) – Зираат Банкаси (Турция) – 1:3 (19:25, 25:19, 24:26, 24:26)

Положение в группе: 1. «Закса» – 3 очка, 2. «Зираат Банкаси» – 3 очка, 3. «Олимпиакос» – 0 очков, 4. «Руселаре» – 0 очков

Группа В:

Ресовия Жевуш (Польша) – Тур (Франция) – 1:3 (22:25, 23:25, 25:21, 21:25)

Трентино (Италия) – Любляна (Словения) – 3:1 (25:15, 20:25, 25:18, 26:24)

Положение в группе: 1. «Трентино» – 3 очка, 2. «Тур» – 3 очка, 3. «Ресовия Жевуш» – 0 очков, 4. «Любляна» – 0 очков

Группа С:

Пьяченца (Италия) – Халкбанк (Турция) – 1:3 (19:25, 18:25, 25:19, 21:25)

Берлин (Германия) – Бенфика (Португалия) – 3:0 (27:25, 25:19, 25:21)

Положение в группе: 1. «Берлин» – 3 очка, 2. «Халкбанк» – 3 очка, 3. «Пьяченца» – 0 очков, 4. «Бенфика» – 0 очков

Группа D:

Лунебург (Германия) – Ческе-Будеёвице (Чехия) – 3:0 (26:24, 25:20, 25:15)

Ястшембский Венгель (Польша) – Гуагуас (Испания) – 3:0 (30:28, 25:16, 26:24)

Положение в группе: 1. «Ястшембский Венгель» – 3 очка, 2. «Лунебург» – 3 очка, 3. «Ческе-Будеёвице» – 0 очков, 4. «Гуагуас» – 0 очков

Группа Е:

Нолико (Бельгия) – Прага (Чехия) – 0:3 (22:25, 24:26, 22:25)

Лубе Чивитаново (Италия) – Аркада Галати (Румыния) – 3:0 (25:17, 25:19, 25:23)

Положение в группе: 1. «Лубе Чивитаново» – 3 очка, 2. «Прага» – 3 очка, 3. «Нолико» – 0 очков, 4. «Аркада Галати» – 0 очков

По итогам группового этапа победители групп автоматически попадут в четвертьфинал. Команды, занявшие второе место, и одна лучшая команда, занявшая третье место, сыграют дополнительный раунд плей-офф.

Рейтинг команд, занявших третье место: 1. «Пьяченца», 2. «Олимпиакос», 3. «Ресовия Жевуш», 4. «Ческе-Будеёвице», 5. «Нолико»