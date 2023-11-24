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Федоровцева стала самым результативным игроком в матче с лидером чемпионата Турции

Федоровцева стала самым результативным игроком в матче с лидером чемпионата Турции
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19-летняя российская доигровщица Арина Федоровцева, выступающая за клуб «Фенербахче», стала самым результативным игроком в матче 10-го тура турецкой лиги «Султанлар» с возглавляющим турнирную таблицу «Вакыфбанком». В ходе игры она набрала 26 очков.

Матч между «Вакыфбанком» и «Фенербахче» закончился со счётом 1:3 (24:26, 20:25, 25:21, 20:25) в пользу команды Федоровцевой. Для хозяев площадки это поражение стало первым в сезоне.

По итогам встречи «Вакыфбанк» сохранил первое место в турнирной таблице, у команды 29 очков. «Фенербахче» занимает вторую строчку с 28 очками. Напомним, команда Федоровцевой – действующий чемпион турецкой лиги.

Следующий матч «Фенербахче» состоится 2 декабря. Клуб сыграет против команды «Анкара ПТТ», которая занимает 11-е место в турнирной таблице.

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