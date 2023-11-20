Иностранные клубы с нашими волейболистами – на первых местах! Но и на национальной арене много интересных событий.

Россияне блистают в Лиге чемпионов. Обзор главных новостей волейбола в стране и в мире

Ещё одна насыщенная волейбольная неделя позади.

В российском чемпионате лидеры среди мужских и женских команд продолжают удерживать свои позиции. В женском Кубке России «Локомотив» внезапно остановил «Динамо». Сапожков временно вне игры в итальянском чемпионате, а Мусэрский в Японии – ещё как в игре! А в Лиге чемпионов команды с российскими волейболистками возглавляют свои подгруппы.

Об этих новостях и не только – подробнее в нашем обзоре.

«Факел» удерживает лидерство

На прошлой неделе в мужской Суперлиге прошли два тура, в которых было на что посмотреть. В одном из самых ярких матчей недели удивил тренер «Зенита» из Санкт-Петербурга Виктор Сидельников: его команда сыграла против московского «Динамо» по непривычной в наши дни схеме «4-2». Дмитрий Ковалёв оказался в роли диагонального и даже стал самым результативным игроком в своей команде. Но «Зенит» всё же уступил.

На прошлой неделе состоялся и матч под вывеской «классика отечественного волейбола». «Белогорье» обыграло казанский «Зенит» – 3:1.

А лидер чемпионата новоуренгойский «Факел» у себя дома обыграл «Югру-Самотлор» (3:1), а затем не оставил шансов «Нове» из Новокуйбышевска (3:0). И у него уже шесть побед в шести сыгранных матчах. Но сможет ли команда из Нового Уренгоя закрепиться на вершине? Ведь следующие соперники будут куда серьезнее: чемпион прошлого сезона казанский «Зенит», московское «Динамо» и «Локомотив» из Новосибирска.

В женском чемпионате без единого поражения также идёт одна команда – московское «Динамо». В 7-м туре москвички дрогнули лишь в первой партии матча с «Тулицей», но продлили свою победную серию.

Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» поднялись на третью строчку в турнирной таблице после победы над саратовским «Протоном» – 3:0. Борьба была только в первых двух сетах, где в концовках стабильнее действовали хозяйки площадки. А калининградский «Локомотив» в конце ноября продолжил своё падение: четыре поражения подряд и девятое место в турнирной таблице. Это пока худший результат для топ-клуба в чемпионате. В последнем матче команда вела 2:0 по партиям у «Ленинградки». Но хозяйки площадки сумели отыграться и довести игру до победы – 3:2.

Сенсация в Кубке России

Тем временем к финалу движется Кубок России. В субботу женщины сыграли первые матчи полуфинальной серии. Если у калининградского «Локомотива» дела в чемпионате идут неважно, то в Кубке они смогли удивить. Команда обыграла столичное «Динамо» – 3:0! И вернула должок за проигранные ранее матчи: в полуфинале Кубка Столетия и в Суперкубке.

Во второй паре «Ленинградка» чуть было снова не совершила камбэк и не отыгралась со счёта 0:2 в матче с «Динамо» из Казани. Но подопечным Зорана Терзича удалось всё-таки вырвать победу в пятой решающей партии (15:12) и сделать шаг к выходу в финальную стадию Кубка страны.

Ответные полуфинальные матчи пройдут 25 ноября.

А как там наши в Европе?

В Лиге чемпионов клубы, за которые выступают российские волейболистки занимают лидирующие позиции в своих группах. Квартет В возглавляют «Экзачибаши» и «Скандиччи». Турецкая команда Ирины Воронковой обыграла болгарскую «Марицу» и венгерский «Вашаш Будапешт» с одинаковым счётом 3:0. Клуб из Италии, где выступает Екатерина Антропова, показал такие же результаты в матчах с этими командами. Таким образом, оба клуба делят первую строчку в своей группе и скоро сыграют между собой.

Другой турецкий клуб, за который выступают Арина Федоровцева и Ирина Фетисова, единолично возглавляет группу С. «Фенербахче» обыграл словенский «Кальцит Камник» и немецкий «Потсдам» в трёх сетах.

Арина Федоровцева в «Фенербахче» Фото: ВК «Фенербахче»

В группе Е на верхней строчке французский «Ле Канне», где играют сразу четыре россиянки: Анна Котикова, Виктория Руссу, Анастасия Ляшко и Елизавета Кочурина. Клуб выиграл оба своих матча: у украинского «Прометея» (3:0) и у румынского «Альба Блаж» (3:2). Кстати, за команду из Румынии выступает ещё одна представительница российского волейбола – Богумила Бярда. И пока её команда идёт следом за лидером этой группы.

В другом европейском турнире, Кубке Вызова, участвует итальянская «Новара», за которую играет россиянка Вита Акимова. В 1/16 финала её команда без особых проблем одолела норвежский «Рандаберг». Обе встречи закончились со счётом 3:0. Дальше «Новара» встретится с греческим «Олимпиакосом».

Мужчины начнут своё выступление в еврокубках на этой неделе.

Успехи россиян в иностранных чемпионатах

Теперь давайте посмотрим на других игроков из России, которые не участвуют кубковых баталиях, но выступают в заграничных чемпионатах.

В первую очередь что в Италии? Там Максим Сапожков, один из основных нападающих «Модены», пока вне игры. У Максима обострились проблемы со спиной в матче с «Перуджей». Следующую игру волейболист смотрел с трибун. Его команда обыграла «Падову» – 3:1. В матче с «Лубе Чивитанова» Сапожков был в заявке, но на площадке так и не появился.

«Модена» Фото: modenavolley.it

«Трентино» за которую выступает Яна Щербань, замыкает турнирную таблицу в чемпионате Италии. Немного выше, на 12-м месте, располагается «Волефоллья» Татьяны Кошелевой. «Новара» Виты Акимовой – на втором месте. «Скандиччи» с Екатериной Антроповой замыкает тройку лидеров.

Переместимся в Турцию. Именно туда перебрался один из опытнейших российских волейболистов Игорь Колодинский. Российский связующий дебютировал в Лиге Ефелер в составе клуба «Девели». Игорь вышел в стартовой шестёрке и помог своему новому клубу одержать убедительную победу в матче с командой «Бигадича» со счётом 3:0.

В другом турецком клубе «Спор Тото» играет олимпийский чемпион Юрий Бережко. В выходные его команда уступила «Зираат Банкаси» – 0:3.

Ну и на десерт – Страна восходящего солнца. Дмитрий Мусэрский с «Сантори Санбёрдс» возглавляет японский чемпионат. Российский волейболист является самым результативным игроком в В-лиге. На его счету 259 набранных очков.