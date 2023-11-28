Чемпионат России по волейболу среди женщин: расписание матчей 9-го тура

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27 ноября стартовал 9-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги, лидером которого по-прежнему является московское «Динамо». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 9-й тур. Расписание

27 ноября:

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Спарта» — начало в 19:00 мск.

28 ноября:

«Минчанка» (Минск) — «Уралочка» (Свердловская область) — начало в 17:00 мск.

29 ноября:

«Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Москва) — начало в 15:00 мск.

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Метар» (Челябинская область) — начало в 18:00 мск.

«Тулица» (Тула) — «Протон» (Саратов) — начало в 19:00 мск.

«Локомотив» (Калининград) — «Динамо» (Краснодар) — начало в 20:00.

30 ноября:

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Атом-Курск» (Курск) — начало в 19:00.