Россияне — топ-бомбардиры сразу трёх чемпионатов! И другие важные события в мире волейбола

В нашем чемпионате сменились лидеры, определились финалисты женского Кубка России, первые полуфинальные матчи этого розыгрыша провели и мужчины. В Европе и мире «Фенербахче» Арины Федоровцевой разгромил лидеров чемпионата, Дмитрий Мусэрский в топе японской лиги, как и Вита Акимова – в Италии.

Об этих новостях и не только – подробнее в нашем обзоре.

Результаты в российском волейболе

Новые лидеры чемпионата России

«Факел» потерпел первое поражение в лиге, «Белогорье» оказалось недовольно судейством в битве с «Локо», а «Динамо» вырвалось в вице-лидеры – перед 8-м туром Суперлига постепенно приобретает ожидаемые очертания: прошлогодняя тройка пробирается на вершину. Интригой прошедшего тура стала игра в Казани, куда гости из Нового Уренгоя приехали в качестве лидера чемпионата.

Подопечные Романа Емполова выиграли все шесть матчей на старте сезона и были единственными, кто не познал горечи поражений. «Факел» повторил свой лучший результат сезона-2018/2019 по продолжительности победной серии, хотя команда из Нового Уренгоя на старте чемпионата не играла с топ-соперниками. «Зенит» – первый на отрезке. На матч с грандом она вновь вышла без Владислава Бабкевича, в лазарете команды также остались связующий Сергей Гранкин и доигровщик Вадим Юцевич.

В другой принципиальной встрече тура «Локо» принимал «Белогорье». Матч завершился победой хозяев, а также очередным судейским скандалом. Спорный эпизод произошёл в конце четвёртого сета, когда «Белогорье» вело со счётом 22:19. Доигровщик Станислав Маслиев провёл успешную атаку, однако ещё до касания мячом площадки второй судья зафиксировал касание сетки у связующего «Локомотива» Константина Абаева. Челлендж показал, что его не было, и первый арбитр назначил спорный мяч. Тогда капитану белогородцев Павлу Тетюхину была показана жёлтая карточка за разборки с судьёй после свистка.

Павел Тетюхин Фото: lokovolley.com

«Пока нестабильно играем: очень много провалов. Сегодня не справились на приёме. В целом хотелось бы отметить «шикарную» работу судей, которые совершают, как мне кажется, преднамеренные ошибки против той команды, у которой, может быть, не так всё хорошо и гладко получается. Ещё помогают здесь, в Новосибирске. Раздают жёлтые карточки, свистят раньше времени. Очень много вопросов возникает к судейству вообще — в принципе в Суперлиге. Знаете, мы не просим помогать нам, но и мешать не надо! Давайте играть в волейбол!» – сказал Волков после матча.

В женской Суперлиге московское «Динамо» постепенно прибирает к рукам первую строчку. Девушки Константина Ушакова идут без поражений в чемпионате России, правда, прервав победную серию в Кубке – проиграли «Локомотиву» из Калининграда в гостях (0:3).

Взять реванш удалось неделю спустя – в Москве.

Финалистки женского КР перевернули серию

«Ленинградка» и «Динамо» перевернули серии в 1/2 финала Кубка России и ворвались в финал. Обе проиграли стартовые встречи: петербурженки в пяти – казанскому «Динамо», почти отыгравшись с 0:2, москвички – «Локомотиву».

Драмой закончились и первые матчи мужского Кубка России – «Локомотив» одолел «Зенит-Казань», «Зенит» СПб ушёл с 0:2 на домашней площадке с «Динамо». Если в Питере команды вели отрезками, то в Новосибирске обе шли плотно все пять сетов. А огня уже будто затухающей игре давали судьи, решения которых вызвало непонимание у гостей.

А как там наши в Европе?

Федоровцева заколачивает лидерам в Турции

Арина принесла победу «Фенербахче» над «Вакыфбанком» в чемпионате Турции – 3:1 (26:24, 25:20, 21:25, 25:20). Принципиальная битва за будущую первую строчку в матче 10-го тура принесла хозяйкам площадки первое поражение в сезоне.

Самым результативным игроком встречи стала доигровщица Арина Федоровцева, на её счету 26 очков (21 — в атаке, три эйса и два блока). Со стороны проигравших лучшей по очкам стала бразильянка Габи — 23 очка (20 — в атаке и три — на блоке).

В этом же чемпионате Турции феерит и Марина Маркова. Доигровщица в последнем матче с «Козейбору» оформила 29 очков (24 — с игры, два эйса и три блока) и принесла волевую победу «Муратпаше» (3:2). Она вообще лучший бомбардир лиги – 218 очков. Другой рейтинг уже главных эйсвумен Турции возглавляет ещё одна россиянка – Арина заколотила 30 эйсов.

Марина Маркова Фото: Пресс-служба «Муратпаши»

Вита Акимова разрывает в Италии, Мусэрский – в Японии

Вита Акимова продолжает коллекционировать награды MVP. После такой в матче с «Валлефольей», где россиянка набрала 22 очка, ей выдали ещё одну – после встречи с «Фиренце» (25:16, 44:42, 23:25, 25:22). Она заработала 31 очко: 28 — с игры, два блока и один эйс. Вита продолжает лидировать и среди бомбардиров итальянской лиги с 211 очками. У её ближайшей преследовательницы Паолы Эгону — 170.

В десятке сильнейших и экс-россиянка с итальянским паспортом – у Екатерины Антроповой 126 очков. На этой неделе она с «Савино Дель Бене» (Скандиччи) сыграла против «Реале Кьери». У Антроповой 17 очков, из них один блок, два эйса и 14 – с игры. Она вторая по результативности в команде.

Среди лидеров уже в японской В-лиге и «Сантори» Дмитрия Мусэрского, который взял последний матч с «Торэем». Россиянин заколотил 28 мячей в 51 попытке (54,9% реализации), оформил два эйса и поставил один блок. В лиге он идет первым: 327 очков в 11 матчах. В тройке также два доигровщика: венгр Кристиан Падар и американец Аарон Расселл.

В Италии в состав «Модены» вернулся российский диагональный Максим Сапожков, который пропустил предыдущие два матча с «Падуей» (3:1) и «Чивитановой» (0:3) из-за проблем со спиной. 23-летний нападающий набрал 13 очков. Он реализовал 10 из 19 атак (53% реализации), сделал один эйс и два блока. Правда, пока его команда идёт шестой после семи полных туров, проиграв три матча.

Во Франции дрифтует пятёрка россиянок

Девчонки из «Волеро Ле-Канне» пока пятые после двух лет господства в чемпионате Франции – уход Виты Акимовой не прошёл бесследно. В восьми турах они забрали лишь половину побед, имея 13 очков. Хотя главная звезда там недавно прибывшая из румынского «Альба Блаж» Виктория Руссу, она уже набрала 128 очков (109 — с игры, поставила 12 блоков и сделала семь эйсов). У Анастасии Ляшко из «Тулицы» 81 очко, 17 из которых блоком и 57 — в атаке. Выделяется и блокирующая Елизавета Кочурина, которая оформила 49 очков (26 — с игры, 16 блоков и семь эйсов). Анна Котикова пока со скромными 47 очками, у Алины Поповой – 36.