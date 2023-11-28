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Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 8-го тура

Сегодня, 28 ноября, стартует 8-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Волейбол. Мужчины. Суперлига, 8-й тур. Расписание

28 ноября, вторник

16:00 мск «Нефтяник» (Оренбург) — «Енисей» (Красноярск)

16:00 мск «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Урал» (Уфа)

29 ноября, среда

15:00 мск «Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)

18:00 мск «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Белогорье» (Белгород)

18:00 мск «Нова» (Новокуйбышевск) — «Кузбасс» (Кемерово)

19:00 мск «Динамо» (Москва) — «Факел» (Новый Уренгой)

19:00 мск «Зенит-Казань» (Казань) — АСК (Нижний Новгород)

19:00 мск «Шахтёр» (Солигорск, Беларусь) — «Газпром-Югра» (Сургут)