Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 8-го тура
Сегодня, 28 ноября, стартует 8-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Волейбол. Мужчины. Суперлига, 8-й тур. Расписание
28 ноября, вторник
16:00 мск «Нефтяник» (Оренбург) — «Енисей» (Красноярск)
16:00 мск «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Урал» (Уфа)
29 ноября, среда
15:00 мск «Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)
18:00 мск «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Белогорье» (Белгород)
18:00 мск «Нова» (Новокуйбышевск) — «Кузбасс» (Кемерово)
19:00 мск «Динамо» (Москва) — «Факел» (Новый Уренгой)
19:00 мск «Зенит-Казань» (Казань) — АСК (Нижний Новгород)
19:00 мск «Шахтёр» (Солигорск, Беларусь) — «Газпром-Югра» (Сургут)
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