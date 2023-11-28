Ильиных вернулся на пост спортивного директора «Белогорья» после допинг-скандала

Олимпийский чемпион Игр в Лондоне по волейболу Дмитрий Ильиных восстановлен в должности спортивного директора «Белогорья» после дисквалификации из-за допингового скандала. Об этом сообщила пресс-служба белгородского клуба.

Напомним, в феврале 2023 года стало известно о положительной допинг-пробе волейболиста, взятой в 2013 году. В его организме нашли метилгексанамин. Дмитрий был дисквалифицирован на два года, но позже срок сократили до 15 месяцев.

Ильиных лишили всех достигнутых результатов с 11 мая 2013 года по 10 мая 2015 года. За этот период он выиграл чемпионат Европы и летнюю Универсиаду в Казани в составе сборной России, стал победителем Лиги чемпионов в составе «Белогорья». Также он был отстранён от должности спортивного директора «Белогорья», которую занимал с декабря 2021 года. Свою спортивную карьеру Ильиных завершил осенью 2021 года.

Срок дисквалификации Дмитрия Ильиных истёк 25 ноября 2023 года, а уже 27 ноября он вернулся на ранее занимаемый пост.