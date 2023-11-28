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«Югра-Самотлор» и «Енисей» одержали победы в 8-м туре чемпионата России по волейболу

Завершились два матча 8-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. «Енисей» на тай-брейке обыграл «Нефтяник», «Югра-Самотлор» одержала победу над уфимским «Уралом».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 8-й тур

Нефтяник (Оренбург) – Енисей (Красноярск) – 2:3 (18:25, 27:25, 25:23, 17:25, 9:15).

Югра-Самотлор (Нижневартовск) – Урал (Уфа) – 3:1 (25:22, 25:23, 19:25, 25:18).

«Енисей» набрал 14 очков и вышел на шестое место в турнирной таблице. «Нефтяник», «Югра-Самотлор» и «Урал» имеют в своём активе по шесть очков после восьми сыгранных туров. Завтра, 29 ноября, пройдут заключительные матчи 8-го тура мужского чемпионата России по волейболу.