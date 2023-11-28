Гончарова — о популярности: у меня в соцсетях основная масса подписчиков — не россияне

Волейболистка московского «Динамо» и сборной России Наталия Гончарова высказалась о популярности её вида спорта в стране.

«После Лиги наций и чемпионата Европы Мелисса Варгас стала очень популярна в Турции? Как показывает опыт, такое у нас, в России, не практикуется. И даже когда мы брали чемпионат мира и Европы, такого ажиотажа не происходило. А они всего лишь Лигу наций выиграли и ЧЕ – сразу и контракты, и реклама, и куча подписчиков. Я вам больше скажу: у меня в социальных сетях основная масса подписчиков – не россияне. Люди за границей больше интересуются мной, волейболом, чем в России. Турция, Италия, Бразилия…» – сказала Гончарова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Полностью интервью с Наталией Гончаровой можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 29 ноября, в 8:00 мск.