«Енисей» одолел «Нефтяник» и вышел на шестое место в волейбольной Суперлиге

Двумя матчами стартовал 8-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Красноярский «Енисей» на выезде на тай-брейке одолел оренбургский «Нефтяник» (3:2). Для «Енисея» эта победа стала пятой в текущем чемпионате России, с 14 очками в активе красноярская команда вышла на промежуточное шестое место в турнирной таблице.

В другом матче «Югра-Самотлор» на своей площадке нанесла поражение «Уралу» — 3:1. Теперь в активе обеих команд по две победы и шесть очков.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 8-й тур

«Нефтяник» (Оренбург) – «Енисей» (Красноярск) – 2:3 (18:25, 27:25, 25:23, 17:25, 9:15)

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Урал» (Уфа) – 3:1 (25:22, 25:23, 19:25, 25:18).