«Енисей» одолел «Нефтяник» и вышел на шестое место в волейбольной Суперлиге
Двумя матчами стартовал 8-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.
Красноярский «Енисей» на выезде на тай-брейке одолел оренбургский «Нефтяник» (3:2). Для «Енисея» эта победа стала пятой в текущем чемпионате России, с 14 очками в активе красноярская команда вышла на промежуточное шестое место в турнирной таблице.
В другом матче «Югра-Самотлор» на своей площадке нанесла поражение «Уралу» — 3:1. Теперь в активе обеих команд по две победы и шесть очков.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 8-й тур
«Нефтяник» (Оренбург) – «Енисей» (Красноярск) – 2:3 (18:25, 27:25, 25:23, 17:25, 9:15)
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Урал» (Уфа) – 3:1 (25:22, 25:23, 19:25, 25:18).
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