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Финал женского Кубка России пройдёт в Санкт-Петербурге

Финал женского Кубка России пройдёт в Санкт-Петербурге
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Санкт-Петербург примет финал Кубка России по волейболу 2023 года среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани. В решающем матче встретятся хозяйки площадки команда «Ленинградка» и московское «Динамо». Об этом сообщили на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Матч состоится 23 декабря в 17:00 мск на площадке Спорткомплекса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 101, строение 2.

Команда из Санкт-Петербурга под руководством Александра Кашина впервые вышла в финал Кубка России. Последний раз «Ленинградка» поднималась на пьедестал Кубка в 2004 году, завоевав тогда бронзовые медали. Их соперницы из московского «Динамо» – действующие обладательницы Кубка России.

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