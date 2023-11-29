Волейболисты новосибирского «Локомотива» вышли в лидеры ЧР, обыграв «Динамо-ЛО»
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Волейболисты новосибирского «Локомотива» упрочили первенство в турнирной таблице предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. В матче 8-го тура соревнований «Локомотив» на своей площадке нанёс поражение «Динамо-ЛО» со счётом 3:0 (25:20, 25:17, 25:21).
Для новосибирского клуба это седьмая победа в восьми матчах текущего чемпионата страны. Набрав 21 очко, «Локомотив» вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. Также имевшие по шесть побед перед 8-м туром «Динамо» и «Факел» позднее сегодня, 29 ноября, сыграют друг с другом.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 8-й тур
«Локомотив» (Новосибирск) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 3:0 (25:20, 25:17, 25:21).
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