«Белогорье» одолело санкт-петербургский «Зенит» в волейбольной Суперлиге

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Завершились два матча предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Белгородское «Белогорье» в гостях нанесло поражение санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 3:1 (20:25, 25:20, 25:22, 25:21). Кемеровский «Кузбасс» на выезде оказался сильнее новокуйбышевской «Новы» — 3:0 (25:20, 25:15, 25:22).

«Кузбасс» одержал шестую победу в текущем национальном первенстве, «Белогорье пятое, что позволит обеим командам значительно улучшить позиции по итогам 8-го тура. В активе санкт-петербургского «Зенита» четыре победы.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 8-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Белогорье» (Белгород) – 1:3 (25:20, 20:25, 22:25, 21:25).

«Нова» (Новокуйбышевск) – «Кузбасс» (Кемерово) – 0:3 (20:25, 15:25, 22:25).