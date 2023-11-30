«Динамо-Ак Барс» разгромило «Атом-Курск» в 9-м туре волейбольной Суперлиги

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Девятый тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги завершился матчем в Казани, где местное «Динамо-Ак Барс» нанесло поражение команде «Атом-Курск» со счётом 3:0 (25:15, 25:16, 25:11).

20 очков в матче принесла хозяйкам площадки Елизавета Лукьянова, также ставшая лучшей на блоке (5 очков). Три эйса на счету Ангелины Сперскайте.

«Динамо-Ак Барс» одержало восьмую победу в девяти матчах и занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. Дебютант Суперлиги «Атом-Курск» располагается на последнем, 14-м месте, набрав всего одно очко в девяти матчах.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 9-й тур

«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Атом-Курск» — 3:0 (25:15, 25:16, 25:11).