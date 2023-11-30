Чемпионат России по волейболу среди женщин: результаты матчей 9-го тура, турнирная таблица

Завершились матчи 9-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. По их итогам турнирную таблицу возглавляет московское «Динамо», выигравшее все девять матчей. На втором месте «Ленинградка», выигравшая 8 матчей из 10. На третьей позиции располагается «Динамо-Ак Барс», в активе которого восемь побед в девяти матчах.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 9-й тур

«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Атом-Курск» — 3:0 (25:15, 25:16, 25:11).

«Енисей» (Красноярск) – «Динамо» (Москва) – 0:3 (16:25, 15:25, 18:25).

«Минчанка» (Минск) – «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) – 1:3 (21:25, 26:24, 21:25, 21:25).

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 2:3 (22:25, 26:24, 15:25, 25:22, 11:15).

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Динамо-Метар» (Челябинск) – 3:1 (25:18, 25:18, 17:25, 25:20)

«Тулица» (Тула) – «Протон» (Саратов) – 3:2 (25:20, 19:25, 24:26, 25:22, 15:12)

«Локомотив» (Калининград) – «Динамо» (Краснодар) – 3:0 (25:14, 25:18, 25:18)