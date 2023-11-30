Сербский диагональный Премович дебютировал за нижегородский клуб АСК

Сербский диагональный Петар Премович дебютировал за нижегородский клуб АСК в гостевом матче против казанского «Зенита» (0:3) в рамках 8-го тура мужской Суперлиги. Он вышел на замену в третьем сете и заработал 3 очка на подаче.

С 2012 по 2017 год Премович выступал за сербские клубы «Раднички» и «Войводину». С 2017 по 2019 он играл за итальянскую «Падаю», с 2019 по 2021 представлял японский клуб «Токио», ещё один сезон провёл в «Аль Айн» из ОАЭ. Прошлый сезон Петар начал в болгарском «Хебаре», с которым играл в Лиге чемпионов, но уже через два месяца перешёл в индонезийский клуб «Джакарта BNI46».

О переходе 29-летнего Премовича в нижегородский АСК 28 ноября сообщила пресс-служба клуба. После поражения в игре с казанским «Зенитом» АСК занимает 12-ю строчку турнирной таблицы.