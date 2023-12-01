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Лига чемпионов по волейболу среди женщин: результаты матчей 3-го тура группового этапа

Завершился третий тур группового этапа женского розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Волейбол. Лига чемпионов. Женщины

Групповой этап. 3-й тур

Группа А

«Вакыфбанк» (Турция) – «Веро Воллей» (Италия) – 0:3 (17:25, 17:25, 16:25).

«Единство Стара Пазова» (Сербия) – «Мюлуз» (Франция) – 3:2 (21:25, 25:20, 21:25, 25:18, 15:4).

Положение в группе: 1. «Веро Воллей» – 9 очков. 2. «Вакыфбанк» – 6 очков. 3. «Единство Стара Пазова» – 2 очка. 4. «Мюлуз» – 1 очко.

Группа В

«Скандиччи» (Италия) – «Экзачибаши» (Турция) – 3:1 (25:14, 25:27, 27:25, 25:23).

«Вашаш Будапешт» (Венгрия) – «Марица» (Болгария) – 2:3 (25:22, 17:25, 16:25, 25:14, 8:15).

Положение в группе: 1. «Скандиччи» – 9 очков. 2. «Экзачибаши» – 6 очков,. 3. «Марица» – 2 очка. 4. «Вашаш Будапешт» – 1 очко.

Группа С

«Будовляны Лодзь» (Польша) – «Фенербахче» (Турция) – 0:3 (24:26, 18:25, 19:25).

«Кальцит Камник» (Словения) – «Потсдам» (Германия) – 2:3 (25:18, 23:25, 18:25, 25:23, 14:16).

Положение в группе: 1. «Фенербахче» – 9 очков. 2. «Потсдам» – 5 очков. 3. «Будовляны Лодзь» – 3 очка. 4. «Кальцит Камник» – 1 очко.

Группа D

«Астерикс Аво» (Бельгия) – «Альянс МТВ» (Германия) – 0:3 (20:25, 18:25, 16:25).

«Жешув» (Польша) – «Чонельяно» (Италия) – 1:3 (15:25, 15:25, 25:17, 26:28).

Положение в группе: 1. «Чонельяно» – 9 очков. 2. «Жешув» – 5 очков. 3. «Альянс МТВ» – 4 очка. 4. «Астерикс Аво» – 0 очков.

Группа Е

«Альба Блаж» (Румыния) – «Прометей» (Украина) – 2:3 (23:25, 25:21, 25:18, 18:25, 8:15).

«Волеро Ле Канне» (Франция) – «ЛКС Лодзь» (Польша) – 3:2 (23:25, 25:18, 25:15, 20:25, 15:7).

Положение в группе: 1. «Волеро Ле Канне» – 7 очков. 2. «Альба Блаж» – 5 очков. 3. «ЛКС Лодзь» – 4 очка. 4. «Прометей» – 2 очка.

По итогам группового этапа победители групп автоматически попадут в четвертьфинал. Команды, занявшие второе место, и одна лучшая команда, занявшая третье место, сыграют дополнительный раунд плей-офф.

Рейтинг команд, занявших третье место: 1. «Альянс МТВ». 2. «ЛКС Лодзь». 3. «Будовляны Лодзь». 4. «Марица». 5. «Единство Стара Пазова».