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Лига чемпионов по волейболу среди мужчин: результаты матчей 2-го тура группового этапа

Завершился 2-й тур группового этапа мужского розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины

Групповой этап. 2-й тур

Группа А:

«Олимпиакос» (Греция) – «Руселаре» (Бельгия) – 0:3 (19:25, 20:25, 19:25);

«Зираат Банкаси» (Турция) – «Закса» (Польша) – 3:2 (26:24, 25:22, 18:25, 19:25, 15:12).

Положение в группе: 1. «Зираат Банкаси» – 5 очков. 2. «Закса» – 4 очка. 3. «Руселаре» – 3 очка. 4. «Олимпиакос» – 0 очков.

Группа В:

«Тур» (Франция) – «Трентино» (Италия) – 1:3 (17:25, 22:25, 25:23, 19:25);

«Любляна» (Словения) – «Ресовия Жешув» (Польша) – 0:3 (21:25, 23:25, 21:25).

Положение в группе: 1. «Трентино» – 6 очков. 2. «Ресовия Жешув» – 3 очка. 3. «Тур» – 3 очка. 4. «Любляна» – 0 очков.

Группа С:

«Халкбанк» (Турция) – «Берлин» (Германия) – 3:2 (19:25, 25:21, 19:25, 29:27, 15:10);

«Бенфика» (Португалия) – «Пьяченца» (Италия) – 1:3 (21:25, 23:25, 25:22, 23:25).

Положение в группе: 1. «Халкбанк» – 5 очков. 2. «Берлин» – 4 очка. 3. «Пьяченца» – 3 очка. 4. «Бенфика» – 0 очков.

Группа D:

«Ческе-Будеёвице» (Чехия) – «Ястшембский Венгель» (Польша) – 0:3 (19:25, 27:29, 26:28);

«Гуагуас» (Испания) – «Лунебург» (Германия) – 1:3 (20:25, 23:25, 25:21, 20:25).

Положение в группе: 1. «Ястшембский Венгель» – 6 очков. 2. «Лунебург» – 6 очков. 3. «Гуагуас» – 0 очков. 4. «Ческе-Будеёвице» – 0 очков.

Группа Е:

«Аркада Галати» (Румыния) – «Нолико» (Бельгия) – 1:3 (20:25, 25:23, 17:25, 23:25);

«Прага» (Чехия) – «Лубе Чивитаново» (Италия) – 0:3 (22:25, 17:25, 23:25).

Положение в группе: 1. «Лубе Чивитаново» – 6 очков. 2. «Прага» – 3 очка. 3. «Нолико» – 3 очка. 4. «Аркада Галати» – 0 очков.

По итогам группового этапа победители групп автоматически попадут в четвертьфинал. Команды, занявшие второе место и одна лучшая команда, занявшая третье место, сыграют дополнительный раунд плей-офф.

Рейтинг команд, занявших третье место: 1. «Руселаре». 2. «Пьяченца». 3. «Тур». 4. «Нолико». 5. «Гуагуас».