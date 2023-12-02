«Динамо» Москва стало первым финалистом Кубка России по волейболу

Мужской волейбольный клуб «Динамо» (Москва) стал первым финалистом Кубка России по волейболу. Во втором матче полуфинала спортсмены обыграли соперников из «Зенита» (Санкт-Петербург). Встреча завершилась со счётом 3:1 (23:25, 25:20, 25:23, 25:20).

Напомним, первая игра полуфинала между командами завершилась со счётом 2:3, поэтому для выхода в финал игрокам «Динамо» нужно было победить соперников со счётом 3:0 или 3:1, спортсменам же из Санкт-Петербурга было бы достаточно любой победы.

Прямо сейчас в Казани определяется команда, с которой «Динамо» Москва встретится в финале Кубка России: между собой за победу борются «Зенит-Казань» и «Локомотив» (Новосибирск). Пока с преимуществом в два сета ведут хозяева площадки.