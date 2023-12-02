«Динамо» Москва стало первым финалистом Кубка России по волейболу
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Мужской волейбольный клуб «Динамо» (Москва) стал первым финалистом Кубка России по волейболу. Во втором матче полуфинала спортсмены обыграли соперников из «Зенита» (Санкт-Петербург). Встреча завершилась со счётом 3:1 (23:25, 25:20, 25:23, 25:20).
Напомним, первая игра полуфинала между командами завершилась со счётом 2:3, поэтому для выхода в финал игрокам «Динамо» нужно было победить соперников со счётом 3:0 или 3:1, спортсменам же из Санкт-Петербурга было бы достаточно любой победы.
Прямо сейчас в Казани определяется команда, с которой «Динамо» Москва встретится в финале Кубка России: между собой за победу борются «Зенит-Казань» и «Локомотив» (Новосибирск). Пока с преимуществом в два сета ведут хозяева площадки.
Кубок России (м) . 1/2 финала. 2-й матч
02 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Рейнсон, Шкулявичус, Баранов, Падо, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Костыленко, Касаткин, Цибульский, Сёмышев, Соколов, Зубов, Целищев, Данилов, Керминен, Лихошерстов
Зенит СПб: Ковалев, Кобзарь, Ананьев, Тихонов, Сафонов, Гребенников, Яковлев, Кривитченко, Воронков, Титич, Космин, Шепетис, Железняков, Заступов, Полетаев, Клюка, Полянский, Манжосов, Бярда, Купряшкин
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