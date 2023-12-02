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«Зенит-Казань» вышел в финал Кубка России по волейболу, одолев «Локомотив» из Новосибирска

«Зенит-Казань» вышел в финал Кубка России по волейболу, одолев «Локомотив» из Новосибирска
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Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» вышел в финал Кубка России. В своём втором матче полуфинала спортсмены обыграли «Локомотив» (Новосибирск). Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:18).

Напомним, первая встреча команд завершилась со счётом 2:3 в пользу новосибирского клуба. «Зениту» для победы и выхода в финал турнира нужно было побеждать со счётом 3:0 или 3:1, а «Локомотив» мог бы стать финалистом при условии любой своей победы.

В финале Кубка России «Зенит-Казань» встретится с «Динамо» (Москва), которое ранее в своём полуфинале одолело «Зенит» (Санкт-Петербург).

Обладатель Кубка России в 2023 году определится в воскресенье, 24 декабря, когда будет сыгран финальный матч на турнире.

Кубок России (м) . 1/2 финала. 2-й матч
02 декабря 2023, суббота. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Деро, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Чанчиков, Кононов, Щербинин, Фёдоров, Михайлов, Корнеев, Хлякин, Жогов
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Тисевич, Атанасов, Молотков, Абаев, Савин, Бражнюк, Ашифин, Вишняков, Гуляев, Нутфуллин, Круглов, Лызик, Казаченков, Ефремов, Куркаев, Драгунов, Курбанов, Александр
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