«Зенит-Казань» вышел в финал Кубка России по волейболу, одолев «Локомотив» из Новосибирска

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» вышел в финал Кубка России. В своём втором матче полуфинала спортсмены обыграли «Локомотив» (Новосибирск). Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:18).

Напомним, первая встреча команд завершилась со счётом 2:3 в пользу новосибирского клуба. «Зениту» для победы и выхода в финал турнира нужно было побеждать со счётом 3:0 или 3:1, а «Локомотив» мог бы стать финалистом при условии любой своей победы.

В финале Кубка России «Зенит-Казань» встретится с «Динамо» (Москва), которое ранее в своём полуфинале одолело «Зенит» (Санкт-Петербург).

Обладатель Кубка России в 2023 году определится в воскресенье, 24 декабря, когда будет сыгран финальный матч на турнире.