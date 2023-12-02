Определились участники финала Кубка России по волейболу — 2023

Определились участники мужского финала Кубка России по волейболу в 2023 году.

Первым в финал турнира вышло «Динамо» (Москва), которое со счётом 3:1 (23:25, 25:20, 25:23, 25:20) в Москве обыграло «Зенит» (Санкт-Петербург). Вторым финалистом Кубка России стал «Зенит-Казань», который на своей площадке одолел соперников из «Локомотива» (Новосибирск) — 3:0 (25:22, 25:21, 25:18).

Отметим, что каждой из команд-финалистов нужно было во вторых матчах полуфиналов, проходивших сегодня, 2 декабря, обыграть соперников со счётом 3:0 или 3:1 для победы в серии, так как и «Динамо», и «Зенит-Казань» проиграли первые матчи серии со счётом 2-3.

О датах и времени проведения финальной серии игр Кубка России по волейболу будет известно позднее.