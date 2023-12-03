Куркаев — о поражении от «Зенита»: у нас было преимущество, а мы его всадили!

Блокирующий и капитан ВК «Локомотив» Ильяс Куркаев проанализировал поражение от казанского «Зенита» (0:3) в ответном полуфинальном матче Кубка России — 2023/2024. Матч проходил в Казани.

«У нас было много шансов в первой партии, был отрыв. Если ты с трудом добываешь преимущество, ты не имеешь права его разбазаривать. Нужно его держать. Это резерв для единичных ошибок. А мы решили разом всё это вывалить, всё преимущество отдать. Конечно, от этого идёт растерянность, сомнения некоторые появляются. Много факторов эмоциональных. Было наше преимущество, мы его всадили. От этого началось волнение. А Казань почувствовала уверенность. Хотя изначально видно было, что у них присутствует тремор и в приёме, и в атаке. Мы не смогли удержать преимущество и получили ответ.

Мы не подавали. Против Кристенсона с ++ тяжело работать. Этим Казань сейчас и славится – тем, как Кристенсон ведёт игру. Они нам отдавали мячи, а мы не смогли воспользоваться доигровками. После домашней игры нам нужно было прибавить, а наоборот всё сложилось – хуже волейбол показали», — приводит слова Куркаева «БО Спорт».