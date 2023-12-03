«Заречье-Одинцово», «Протон», «Ленинградка» и «Локомотив» выиграли в 10-м туре Суперлиги

10-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги продолжился четырьмя играми.

«Уралочка-НТМК» дома уступила подмосковному «Заречье-Одинцово» со счётом 1:3. Саратовский «Протон» в домашнем матче уверенно одолел краснодарское «Динамо». Гости не выиграли ни одной партии. Волейболистки «Динамо Ак-Барс» со счётом 1:3 проиграли «Ленинградке». В заключительном матче дня калининградский «Локомотив» всухую обыграл «Енисей» из Красноярска.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 10-й тур

«Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) – «Заречье-Одинцово» (Московская обл.) – 1:3 (24:26, 25:23, 19:25, 12:25).

«Протон» (Саратов) – «Динамо Краснодар» – 3:0 (25:21, 25:21, 25:19).

«Динамо Ак-Барс» (Казань) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург) – 1:3 (23:25, 14:25, 28:26, 13:25).

«Локомотив» (Калининград) – «Енисей» (Красноярск) – 3:0 (25:17, 25:15, 30:28).