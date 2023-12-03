Игрок «Динамо» Баранов рассказал, как изменился российский волейбол в условиях санкций

Либеро волейбольного клуба «Динамо» и сборной России Евгений Баранов прокомментировал изменения в российском волейболе в условиях санкций.

«Федерация проделывает большую работу, добавляет турниры, меняет схему проведения – следовательно, становится больше матчей. Для зрителей это большой плюс – есть возможность посмотреть много интересных игр. Что касается волейболистов, то командам это позволяет проводить ротацию спортсменов на протяжении всей дистанции турниров. Это даёт возможность многим игрокам проявить себя, в том числе молодым. Поэтому считаю, что турниров достаточно», — сказал Баранов в интервью Metaratings.ru.

Напомним, сборные России и Беларуси по волейболу с 24 июня временно исключены из рейтинга Международной федерации волейбола (FIVB).