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Московское «Динамо» одержало 10-ю победу подряд в ЧР по волейболу среди женщин

Матчем волейбольного клуба «Динамо» и белорусской «Минчанки» завершился 10-й тур PARI Суперлиги чемпионата России по волейболу среди женских команд.

Москвички одержали юбилейную победу со счётом 3:1 (25:18, 25:15, 23:25, 25:19). «Динамо» продолжает лидировать в чемпионате, не потерпев ни одного поражения.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 10-й тур

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Тулица» (Тульская обл.) — 3:1 (25:22, 23:25, 25:19, 25:15).

«Спарта» (Нижний Новгород) — «Атом-Курск» — 3:0 (25:23, 25:13, 25:20).

«Протон» (Саратов) – «Динамо Краснодар» – 3:0 (25:21, 25:21, 25:19).

«Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) – «Заречье-Одинцово» (Московская обл.) – 1:3 (24:26, 25:23, 19:25, 12:25).

«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург) – 1:3 (23:25, 14:25, 28:26, 13:25).

«Локомотив» (Калининград) – «Енисей» (Красноярск) – 3:0 (25:17, 25:15, 30:28).

«Динамо» (Москва) — «Минчанка» (Беларусь, Минск) — 3:1 (25:18 ,25:15, 23:25, 25:19).