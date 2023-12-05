Финал Кубка России по волейболу среди мужчин пройдёт 24 декабря в Москве

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) в своём телеграм-канале опубликовала информацию о месте и времени проведения финального матча Бетсити Кубка России по волейболу среди мужских команд памяти Константина Ревы.

Матч между «Динамо» (Москва) и действующим обладателем трофея командой «Зенит-Казань» состоится в Москве 24 декабря. Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

Розыгрыш Кубка России по волейболу среди мужских команд начиная с 2009 года носит имя Константина Кузьмича Ревы (1921–1997), знаменитого советского волейболиста, двукратного чемпиона мира (1949, 1952) и Европы (1950, 1951).