Финал Кубка России по волейболу среди мужчин пройдёт 24 декабря в Москве
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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) в своём телеграм-канале опубликовала информацию о месте и времени проведения финального матча Бетсити Кубка России по волейболу среди мужских команд памяти Константина Ревы.
Матч между «Динамо» (Москва) и действующим обладателем трофея командой «Зенит-Казань» состоится в Москве 24 декабря. Начало встречи запланировано на 16:30 мск.
Розыгрыш Кубка России по волейболу среди мужских команд начиная с 2009 года носит имя Константина Кузьмича Ревы (1921–1997), знаменитого советского волейболиста, двукратного чемпиона мира (1949, 1952) и Европы (1950, 1951).
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