«Енисей» на тай-брейке уступил казанскому «Зениту»
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Прошёл вынесенный матч 11-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.
В перенесённом матче 11-го тура казанский «Зенит» в гостях нанёс поражение красноярскому «Енисею» со счётом 3:2 (25:11, 25:16, 19:25, 21:25, 15:11). Для «Енисея» поражение стало четвёртым в девяти матчах текущего сезона. «Зенит» одержал седьмую победу. 11-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги продолжится 16, 17 декабря. Первое место в турнирной таблице делят новосибирский «Локомотив» и московское «Динамо».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 8-й тур
Енисей (Красноярск) – Зенит-Казань – 2:3 (11:25, 16:25, 25:19, 25:21, 11:15)
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