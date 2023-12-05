«Енисей» на тай-брейке уступил казанскому «Зениту»

Прошёл вынесенный матч 11-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

В перенесённом матче 11-го тура казанский «Зенит» в гостях нанёс поражение красноярскому «Енисею» со счётом 3:2 (25:11, 25:16, 19:25, 21:25, 15:11). Для «Енисея» поражение стало четвёртым в девяти матчах текущего сезона. «Зенит» одержал седьмую победу. 11-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги продолжится 16, 17 декабря. Первое место в турнирной таблице делят новосибирский «Локомотив» и московское «Динамо».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 8-й тур

Енисей (Красноярск) – Зенит-Казань – 2:3 (11:25, 16:25, 25:19, 25:21, 11:15)