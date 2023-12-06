Видео: диагональный «Енисея» Мурашко оформил пять эйсов подряд в матче с «Зенитом»

Диагональный «Енисея» Роман Мурашко ярко проявил себя в матче 11-го тура PARI чемпионата России по волейболу. Команда Мурашко встречалась с казанским «Зенитом».

«Енисей» провалил первую половину встречи (11:25, 16:25). Однако именно Мурашко удалось сохранить интригу в матче. При счёте 20:19 в третьем сете Роман вышел на подачу и исполнил пять эйсов подряд, причём его не сбили такие факторы, как взятый «Зенитом» тайм-аут и пауза на видеоповтор. Таким образом, «Енисей» взял третий сет со счётом 25:19.

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На этом перформанс Мурашко не был завершён: в четвёртой партии Роман атаковал с реализацией 73% (8/11), а «Енисей» выиграл сет со счётом 25:21. И всё же матч остался за «Зенитом», казанцы выиграли укороченный сет со счётом 15:11.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 11-й тур

«Енисей» – «Зенит-Казань» – 2:3 (11:25, 16:25, 25:19, 25:21, 11:15).