424 человека задержаны в Греции после нападения фанатов на сотрудников полиции
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7 декабря около 150 фанатов атаковали полицейских во время матча чемпионата Греции по волейболу между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом». Один из полицейских находится в больнице в критическом состоянии, сообщает национальная телекомпания ERT.
По информации телеканала, толпа фанатов, покинувшая сектор во время игры, напала на полицейских, находившихся снаружи арены, применяя сигнальные ракеты, бутылки с зажигательной смесью, а также камни. Сообщается, что сигнальная ракета, выпущенная одним из нападавших, перерезала бедренную артерию 30-летнему офицеру греческой полиции.
Позднее греческая полиция заявила о 424 задержанных, добавив, что среди них есть зачинщики нападения. Расследование инцидента продолжается.
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