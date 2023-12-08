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Лига чемпионов по волейболу среди женщин: результаты матчей 4-го тура группового этапа

Завершился 4-й тур группового этапа женского розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Волейбол. Лига чемпионов. Женщины

Групповой этап. 4-й тур

Группа А:

«Вакыфбанк» (Турция) – «Единство Стара Пазова» (Сербия) – 3:1 (25:22, 21:25, 25:19, 25:17);

«Веро Воллей» (Италия) – «Мюлуз» (Франция) – 3:1 (25:18, 18:25, 25:16, 25:13).

Положение в группе: 1. «Веро Воллей» – 12 очков, 2. «Вакыфбанк» – 9 очков, 3. «Единство Стара Пазова» – 2 очка, 4. «Мюлуз» – 1 очко.

Группа В:

«Экзачибаши» (Турция) – «Марица» (Болгария) – 3:0 (25:19, 25:20, 25:19);

«Скандиччи» (Италия) – «Вашаш» Будапешт (Венгрия) – 3:0 (25:14, 25:19, 25:15).

Положение в группе: 1. «Скандиччи» – 12 очков, 2. «Экзачибаши» – 9 очков, 3. «Марица» – 2 очка, 4. «Вашаш Будапешт» – 1 очко.

Группа С:

«Фенербахче» (Турция) – «Потсдам» (Германия) – 3:0 (25:13, 25:19, 25:15);

«Будовляны» Лодзь (Польша) – «Кальцит Камник» (Словения) – 3:0 (25:22, 25:17, 25:17).

Положение в группе: 1. «Фенербахче» – 12 очков, 2. «Будовляны Лодзь» – 6 очков, 3. «Потсдам» – 5 очков, 4. «Кальцит Камник» – 1 очко.

Группа D:

«Чонельяно» (Италия) – «Альянс МТВ» (Германия) – 3:0 (25:19, 25:15, 25:23);

«Жешув» (Польша) – «Астерикс Аво» (Бельгия) – 3:1 (25:23, 25:16, 23:25, 25:18).

Положение в группе: 1. «Чонельяно» – 12 очков, 2. «Жешув» – 8 очков, 3. «Альянс МТВ» – 4 очка, 4. «Астерикс Аво» – 0 очков.

Группа Е:

«ЛКС Лодзь» (Польша) – «Прометей» (Украина) – 3:2 (25:23, 22:25, 28:26, 23:25, 15:10);

«Волеро Ле Канне» (Франция) – «Альба Блаж» (Румыния) – 0:3 (23:25, 24:26, 15:25).

Положение в группе: 1. «Волеро Ле Канне» – 7 очков, 2. «Альба Блаж» – 8 очков, 3. «ЛКС Лодзь» – 6 очков, 4. «Прометей» – 3 очка.

По итогам группового этапа победители групп автоматически попадут в четвертьфинал. Команды, занявшие второе место, и одна лучшая команда, занявшая третье место, сыграют дополнительный раунд плей-офф.

Рейтинг команд, занявших третье место: 1. «ЛКС Лодзь», 2. «Потсдам», 3. «Альянс МТВ», 4. «Единство Стара Пазова», 5. «Марица».