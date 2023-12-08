Команда россиянки Акимовой вышла в 1/4 финала Кубка Вызова

Итальянский волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который играет российская 21-летняя диагональная Вита Акимова, вышел в 1/4 финала Кубка Вызова.

В 1/8 финала команда дважды сыграла с греческим клубом «Олимпиакос». Первый матч состоялся в Греции и закончился со счётом 3:2 (25:20, 23:25, 25:23, 22:25, 15:6) в пользу гостей. В ответной встрече победу вновь одержала итальянская команда – 3:0 (25:13, 25:19, 29:27).

В обеих встречах диагональная Вита Акимова стала самым результативным игроком, набрав 31 очко в первом матче и 22 – во втором.

В 1/4 финала «Игор Горгондзола» встретится с румынским клубом «Волунтари». Первая игра состоится 9 января на площадке итальянской команды, вторая – 16 января в Румынии.