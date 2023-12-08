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Клубный чемпионат мира по волейболу среди мужчин: результаты матчей 3-го тура

Завершился 3-й тур группового этапа мужского розыгрыша клубного чемпионата мира – 2023.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Волейбол. Клубный чемпионат мира. Мужчины

Групповой этап. 3-й тур

Группа А:

«Ахмедабад Дефендерс» (Индия) – «Перуджа» (Италия) – 0:3 (18:25, 19:25, 11:25).

Положение в группе: 1. «Перуджа» – 6 очков, 2. «Минас» – 3 очка, 3. «Ахмедабад Дефендерс» – 0 очков.

Группа В:

«Халкбанк» (Турция) – «Сада Крузейро» (Бразилия) – 3:0 (26:24, 25:18, 28:26).

Положение в группе: 1. «Сантори Санбёрдс» – 4 очка, 2. «Халкбанк» – 3 очка, 3. «Сада Крузейро» – 2 очка.

По итогам группового этапа бразильский клуб «Сада Крузейро» – четырёхкратный чемпион турнира (2013, 2015, 2016, 2021) и хозяева чемпионата – индийский клуб «Ахмедабад Дефендерс» – не проходят в следующий тур.

Полуфинал клубного чемпионата мира состоится 9 декабря. Итальянский клуб «Перуджа» встретится с турецким клубом «Халкбанк», японский «Сантори Санбёрдс», за который выступает россиянин Дмитрий Мусэрский, сыграет с бразильским клубом «Минас». Финальный матч пройдёт 10 декабря.

Напомним, действующим чемпионом мира среди клубов является итальянская команда «Перуджа».