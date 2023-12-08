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Мусэрский занимает вторую строчку в рейтинге лучших бомбардиров клубного ЧМ по волейболу

Российский диагональный Дмитрий Мусэрский, выступающий в составе японского клуба «Сантори Санбёрдс», по итогам группового этапа клубного чемпионата мира – 2023 среди мужчин занимает вторую строчку в рейтинге лучших бомбардиров. За два матча Дмитрий набрал 41 очко.

Первое место в рейтинге с результатом 43 очка занимает кубинский волейболист Мигель Анхель Лопес. Он представляет команду «Сада Крузейро», которая не отобралась в полуфинал по итогам группового этапа.

Клуб Мусэрского вышел в полуфинал с первого места в группе. 9 ноября команда встретится с бразильским клубом «Минас».

Напомним, клубный чемпионат мира проходит в индийском городе Бангалор с 6 по 10 декабря. Действующим чемпионом мира среди клубов является итальянская команда «Перуджа».