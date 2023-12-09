Команда Мусэрского не прошла в финал клубного чемпионата мира по волейболу — 2023

Японский клуб «Сантори Санбёрдз», за который выступает 35-летний россиянин Дмитрий Мусэрский, не прошёл в финал клубного чемпионата мира по волейболу – 2023. В полуфинале команда встретилась с бразильским клубом «Минас». Матч закончился со счётом 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:20, 17:15) в пользу бразильцев.

Волейбол. Клубный чемпионат мира. Мужчины

1/2 финала

«Перуджа» (Италия) – «Халкбанк» (Турция) – 3:0 (25:14, 25:16, 31:29)

«Минас» (Бразилия) – «Сантори Санбёрдз» (Япония) – 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:20, 17:15)

Дмитрий Мусэрский лидирует в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата. В матче с бразильцами он набрал 23 очка. За три проведённые игры в активе россиянина 64 очка.

По итогам полуфинала в матче за третье место сыграют японский «Сантори Санбёрдз» и турецкий «Халкбанк». В финальном матче итальянский клуб «Перуджа» встретится с командой «Минас» из Бразилии. Обе встречи состоятся 10 декабря.

Напомним, действующим чемпионом мира среди клубов является итальянская команда «Перуджа».