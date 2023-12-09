Россиянки Кузнецова и Воронкова примут участие в клубном чемпионате мира — 2023

Бразильский клуб «Прайя», в составе которого выступает россиянка Софья Кузнецова, и турецкий «Экзачибаши» ещё с одной россиянкой Ириной Воронковой примут участие в клубном чемпионате мира по волейболу – 2023 среди женщин. Турнир пройдёт с 13 по 17 декабря в Ханчжоу (Китай).

На групповом этапе россиянки не встретятся. Клуб Воронковой вошёл в группу А. Вместе с «Экзачибаши» сыграют бразильский «Минас» и китайский «Бохай». В группе В, помимо команды Кузнецовой, выступят турецкий «Вакыфбанк» и вьетнамский «Спорт-центр».

Расписание матчей группового этапа

1-й тур, 13 декабря:

«Вакыфбанк» (Турция) – «Спорт-центр» (Вьетнам)

«Бохай» (Китай) – «Минас» (Бразилия)

2-й тур, 14 декабря:

«Прайа» (Бразилия) – «Спорт-центр» (Вьетнам)

«Экзачибаши» (Турция) – «Минас» (Бразилия)

3-й тур, 15 декабря:

«Вакыфбанк» (Турция) – «Прайа» (Бразилия)

«Бохай» (Китай) – «Экзачибаши» (Турция)

Две лучшие команды из каждой группы отправятся в полуфинал, который состоится 16 декабря. Матч за третье место и финал состоятся 17 декабря. Действующим чемпионом мира среди клубов является итальянская команда «Имоко Воллей».