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Россиянки Кузнецова и Воронкова примут участие в клубном чемпионате мира — 2023

Россиянки Кузнецова и Воронкова примут участие в клубном чемпионате мира — 2023
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Бразильский клуб «Прайя», в составе которого выступает россиянка Софья Кузнецова, и турецкий «Экзачибаши» ещё с одной россиянкой Ириной Воронковой примут участие в клубном чемпионате мира по волейболу – 2023 среди женщин. Турнир пройдёт с 13 по 17 декабря в Ханчжоу (Китай).

На групповом этапе россиянки не встретятся. Клуб Воронковой вошёл в группу А. Вместе с «Экзачибаши» сыграют бразильский «Минас» и китайский «Бохай». В группе В, помимо команды Кузнецовой, выступят турецкий «Вакыфбанк» и вьетнамский «Спорт-центр».

Расписание матчей группового этапа
1-й тур, 13 декабря:
«Вакыфбанк» (Турция) – «Спорт-центр» (Вьетнам)
«Бохай» (Китай) – «Минас» (Бразилия)

2-й тур, 14 декабря:
«Прайа» (Бразилия) – «Спорт-центр» (Вьетнам)
«Экзачибаши» (Турция) – «Минас» (Бразилия)

3-й тур, 15 декабря:
«Вакыфбанк» (Турция) – «Прайа» (Бразилия)
«Бохай» (Китай) – «Экзачибаши» (Турция)

Две лучшие команды из каждой группы отправятся в полуфинал, который состоится 16 декабря. Матч за третье место и финал состоятся 17 декабря. Действующим чемпионом мира среди клубов является итальянская команда «Имоко Воллей».

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