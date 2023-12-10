Итальянская «Перуджа» выиграла клубный чемпионат мира. Команда Мусэрского — третья

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Итальянская «Перуджа» выиграла клубный чемпионат мира по волейболу среди мужских команд, который завершился в индийском Бангалоре. В финальном матче турнира «Перуджа» обыграла бразильский «Минас». Победитель был определён в трёх сетах. Со счётом 3:0 (25:13, 25:21, 25:19) сильнее оказалась итальянская команда.

Бронзовые медали завоевал японский клуб «Сантори Санбёрдс», за который выступает российский волейболист Дмитрий Мусэрский. В матче за третье место «Сантори Санбёрдс» обыграл турецкий «Халкбанк». Встреча закончилась со счётом 3:2 (17:25, 23:25, 25:21, 25:19, 15:12).

Волейбол. Клубный чемпионат мира. Мужчины

Финал

«Перуджа» (Италия) – «Минас» (Бразилия) – 3:0 (25:13, 25:21, 25:19).

Волейбол. Клубный чемпионат мира. Мужчины

Матч за 3-е место

«Сантори Санбёрдс» (Япония) — «Халкбанк» (Турция) — (17:25, 23:25, 25:21, 25:19, 15:12).