Команда Мусэрского стала бронзовым призёром клубного чемпионата мира по волейболу — 2023

Японский волейбольный клуб «Сантори Санбёрдс», за который выступает 35-летний россиянин Дмитрий Мусэрский, стал бронзовым призёром клубного чемпионата мира – 2023 среди мужчин. В матче за третье место команда встречалась с турецким клубом «Халкбанк». Игра закончилась со счётом 3:2 (17:25, 23:25, 25:21, 25:19, 15:12) в пользу команды Мусэрского.

За игру россиянин Дмитрий Мусэрский набрал 30 очков и стал лучшим бомбардиром матча.

Это вторая встреча клубов в рамках турнира. В стартовом матче «Халкбанк» уступил японской команде со счётом 0:3 (23:25, 23:25, 16:25).

«Сантори Санбёрдс» впервые в истории стал призёром клубного чемпионата мира. На турнир команда отобралась после победы в клубном чемпионате Азии.