Мусэрский занял первое место в рейтинге лучших бомбардиров клубного чемпионата мира — 2023

Российский диагональный Дмитрий Мусэрский, выступающий в составе японского волейбольного клуба «Сантори Санбёрдс», стал лучшим бомбардиром клубного чемпионата мира – 2023. По ходу турнира он набрал 94 очка.

В стартовом матче с турецким клубом «Халкбанк» Дмитрий заработал 14 очков, в матче с «Сада Крузейро» – 27 очков. В полуфинале с бразильской командой «Минас» он добавил в свой актив ещё 23 очка, а в матче за третье место стал лучшим бомбардиром с 30 очками.

Второе место в рейтинге лучших бомбардиров с отставанием в 27 очков занял кубинец Майкл Санчес Божулев. Он представляет бразильский клуб «Минас», ставший серебряным призёром турнира.

Команда Мусэрского «Сантори Санбёрдс» впервые в истории стала призёром клубного чемпионата мира. На турнир команда отобралась после победы в клубном чемпионате Азии.