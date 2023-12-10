Новосибирский «Локомотив» обыграл «Факел» и вышел в лидеры мужской Суперлиги

Волейболисты новосибирского «Локомотива» вышли на первое место в турнирной таблице предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. В матче 9-го тура соревнований «Локомотив» в гостях нанёс поражение «Факелу» со счётом 3:1 (26:24, 19:25, 25:21, 25:21).

Для новосибирского клуба это восьмая победа в девяти матчах текущего чемпионата страны. Набрав 24 очка, «Локомотив» вышел на первое место в турнирной таблице, которое он делит с московским «Динамо». В активе москвичей также восемь побед в девяти играх сезона. «Факел» с 15 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 9-й тур

«Факел» (Новый Уренгой) — «Локомотив» (Новосибирск) – 1:3 (24:26, 25:19, 21:25, 21:25).