«Динамо Метар», «Тулица» и «Локомотив» выиграли в 11-м туре Суперлиги
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11-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги завершился тремя играми.
Волейболистки «Динамо Краснодар» уступили челябинскому «Динамо Метар» со счётом 0:3. «Тулица» в домашнем матче в четырёх партиях одолела казанское «Динамо-Ак Барс». В заключительном матче дня калининградский «Локомотив» на выезде обыграл белорусскую «Минчанку» со счётом 3:1.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. 11-й тур
«Динамо Краснодар» — «Динамо Метар» (Челябинск) — 0:3 (14:25, 16:25, 20:25)
«Тулица» (Тула) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 3:1 (25:19, 22:25, 25:23, 26:24)
«Минчанка» (Минск) — «Локомотив» (Калининград) — 1:3 (15:25, 25:22, 20:25, 15:25)
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