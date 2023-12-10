«Динамо Метар», «Тулица» и «Локомотив» выиграли в 11-м туре Суперлиги

11-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги завершился тремя играми.

Волейболистки «Динамо Краснодар» уступили челябинскому «Динамо Метар» со счётом 0:3. «Тулица» в домашнем матче в четырёх партиях одолела казанское «Динамо-Ак Барс». В заключительном матче дня калининградский «Локомотив» на выезде обыграл белорусскую «Минчанку» со счётом 3:1.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 11-й тур

«Динамо Краснодар» — «Динамо Метар» (Челябинск) — 0:3 (14:25, 16:25, 20:25)

«Тулица» (Тула) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 3:1 (25:19, 22:25, 25:23, 26:24)

«Минчанка» (Минск) — «Локомотив» (Калининград) — 1:3 (15:25, 25:22, 20:25, 15:25)