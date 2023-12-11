Чемпионат России по волейболу среди женщин: результаты матчей 11-го тура

Вчера, 10 декабря, завершились матчи 11-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Предварительный этап. 11-й тур.
«Енисей» (Красноярск) — «Протон» (Саратов) — 0:3 (23:25, 22:25, 21:25).
«Спарта» (Нижний Новгород) — «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — 0:3 (19:25, 18:25, 13:25).
«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (22:25, 20:25, 11:25).
«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Атом-Курск» — 3:0 (25:20, 25:14, 25:15).
«Динамо» (Краснодар) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 0:3 (14:25, 16:25, 20:25).
«Минчанка» (Минск) — «Локомотив» (Калининград) — 1:3 (15:25, 25:22, 20:25, 15:25).
«Тулица» (Тула) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 3:1 (25:19, 22:25, 25:23, 26:24).
Турнирную таблицу возглавляет московское «Динамо», набравшее 32 очка после 11 проведённых игр.