Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты матчей 9-го тура, турнирная таблица

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Вчера, 10 декабря, завершился 9-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Волейбол. Суперлига. Мужчины. Предварительный этап. 9-й тур.

«Шахтёр» (Солигорск) — «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (14:25, 21:25, 21:25).

«Енисей» (Красноярск) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:17, 27:25, 25:19).

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Нефтяник» (Оренбург) — 0:3 (27:29, 22:25, 19:25).

«Урал» (Уфа) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 1:3 (19:25, 23:25, 25:22, 23:25).

«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит-Казань» — 2:3 (25:23, 21:25, 25:22, 18:25, 6:15).

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:1 (25:23, 25:22, 19:25, 25:16).

АСК (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (16:25, 14:25, 20:25).

«Факел» (Новый Уренгой) — «Локомотив» (Новосибирск) — 1:3 (24:26, 25:19, 21:25, 21:25).

В данный момент турнирную таблицу возглавляют московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив». Обе команды набрали по 24 очка в девяти играх.