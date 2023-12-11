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Российский волейболист помог своей команде обыграть лидера чемпионата Италии

Российский волейболист помог своей команде обыграть лидера чемпионата Италии
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Итальянский волейбольный клуб «Модена», в составе которого выступает российский диагональный Максим Сапожков, нанёс первое поражение в сезоне одному из лидеров национальной Суперлиги – команде «Трентино». Победный для «Модены» матч прошёл в рамках 9-го тура. Игра завершилась эйсом от Сапожкова в конце четвёртого сета. Счёт матча – 3:1 (21:25, 27:25, 25:22, 25:16).

По ходу игры россиянин набрал 17 очков. Такого же результата достигли его одноклубники – доигровщики Томмазо Ринальди и Владислав Давыскиба.

По итогам 9-го тура «Модена» занимает шестую строчку в турнирной таблице, «Трентино» – вторую. 16 декабря команда Сапожкова встретится с клубом «Сатурния Ачи Костелло», который занимает последнее место в таблице.

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