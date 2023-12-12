Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 10-го тура
Сегодня, 12 декабря, стартует 10-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Волейбол. Мужчины. Суперлига, 10-й тур. Расписание
12 декабря, вторник
19:00 мск. «Белогорье» (Белгород) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)
13 декабря, среда
15:00 мск. «Локомотив» (Новосибирск) — АСК (Нижний Новгород)
17:00 мск. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Газпром-Югра» (Сургут)
18:00 мск. «Нова» (Новокуйбышевск) — «Енисей» (Красноярск)
19:00 мск. «Зенит-Казань» (Казань) — «Урал» (Уфа)
20:00 мск. «Шахтёр» (Солигорск, Беларусь) — «Нефтяник» (Оренбург)
20:00 мск. «Динамо» (Москва) — «Кузбасс» (Кемерово)
20:00 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Факел» (Новый Уренгой)
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