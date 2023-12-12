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Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 10-го тура

Сегодня, 12 декабря, стартует 10-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Волейбол. Мужчины. Суперлига, 10-й тур. Расписание

12 декабря, вторник

19:00 мск. «Белогорье» (Белгород) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)

13 декабря, среда

15:00 мск. «Локомотив» (Новосибирск) — АСК (Нижний Новгород)

17:00 мск. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Газпром-Югра» (Сургут)

18:00 мск. «Нова» (Новокуйбышевск) — «Енисей» (Красноярск)

19:00 мск. «Зенит-Казань» (Казань) — «Урал» (Уфа)

20:00 мск. «Шахтёр» (Солигорск, Беларусь) — «Нефтяник» (Оренбург)

20:00 мск. «Динамо» (Москва) — «Кузбасс» (Кемерово)

20:00 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Факел» (Новый Уренгой)