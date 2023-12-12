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Волейболисты «Белогорья» уступили «Динамо» из Ленинградской области

Волейболисты «Белогорья» уступили «Динамо» из Ленинградской области
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Завершился матч 10-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. «Белогорье» в Туле уступило «Динамо» из Ленинградской области со счётом 2:3 (25:19, 22:25, 22:25, 25:21, 10:15).

Для «Белогорья» это четвёртое поражение в текущем национальном первенстве. Имея в активе 19 очков, белгородская команда занимает пятую позицию в турнирной таблице. Для «Динамо-ЛО» эта победа стала шестой в текущем сезоне. Клуб из Ленинградской области с 17-ю очками поднялся на седьмое место. Первую строчку в турнирной таблице делят между собой московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив». Команды набрали по 24 очка после девяти сыгранных матчей.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 10-й тур

«Белогорье» (Белгород) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) 2:3 (25:19, 22:25, 22:25, 25:21, 10:15).

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 10-й тур
12 декабря 2023, вторник. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
2 : 3
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Белогорье: Чекмизов, Александров, Маслиев, Тетюхин, Брагин, Порошин, Червяков, Подребинкин, Заболотников, Кротков, Цзининь, Галимов
Динамо-ЛО: Борчиков, Коленковский, Шишкин, Барабаш, Бирюков, Пирайнен, Тюшкевич, Довгань, Литвиненко, Ивович, Вишневецкий, Шенкель, Каюмов
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Новости. Волейбол
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