Клубный чемпионат мира по волейболу среди женщин стартовал с победы турецкого «Вакыфбанка»

В стартовом матче 1-го тура клубного чемпионата мира по волейболу – 2023 среди женщин турецкий клуб «Вакыфбанк» одержал победу над вьетнамской командой «Спорт-центр». Матч закончился со счётом 3:0 (25:10, 25:15, 25:13).

По итогам встречи самым результативным игроком стала представительница вьетнамской команды Ти Ню Кьюнх Ви. Она набрала 15 очков и возглавила рейтинг лучших бомбардиров турнира. В команде-победительнице отличилась турчанка Зехра Гюнеш, в её активе 14 очков.

В рамках первого тура продолжается игра между китайским клубом «Бохай» и бразильским клубом «Минас». 14 декабря состоится второй тур чемпионата. Бразильским клуб «Прайа», за который выступает россиянка Софья Кузнецова, встретится с вьетнамским «Спорт-центром», а турецкая команда «Экзачибаши», в составе которого играет россиянка Ирина Воронкова, сразится с бразильским клубом «Минас».

Напомним, клубный чемпионат мира – 2023 среди женщин проходит в китайском городе Ханчжоу с 13 по 17 декабря. Шесть команд-участниц разбиты на две группы. Две лучшие команды из каждой группы отправятся в полуфинал, который состоится 16 декабря. Матч за третье место и финал состоятся 17 декабря. Действующим чемпионом мира среди клубов является итальянская команда «Имоко Воллей».