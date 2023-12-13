Игорь Шулепов назначен главным тренером уфимского клуба «Урал»

После отставки Андрея Воронкова новым главным тренером уфимской волейбольной команды «Урал» назначен Игорь Шулепов, который ранее уже возглавлял тренерский штаб клуба. Об этом сообщила пресс-служба команды.

С 2016 по 2020 год Игорь Шулепов возглавлял нижегородский клуб АСК. Под его руководством команда, играющая в Высшей лиге А, смогла выйти в Суперлигу. Весной 2020 года Шулепов возглавил «Урал», и в сезоне-2020/2021 его команда смогла показать свой лучший результат за последние восемь лет – седьмое место в турнирной таблице. В 2022 году после отставки с поста главного тренера «Урала» Шулепов с мая по декабрь возглавлял команду «Нова» из Новокуйбышевска. В декабре 2023 года перед началом 9-го тура мужской Суперлиги он вновь вошёл в тренерский штаб «Урала», а после получил повышение.

В текущем сезоне по итогам девяти туров уфимский «Урал» занимает предпоследнюю, 13-ю строчку турнирной таблицы.